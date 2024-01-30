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30 января, 18:38

Происшествия

СК Армении завел дело после осквернения памятника блокадникам

Фото: телеграм-канал IZ.RU

Следственный комитет Армении завел уголовное дело по факту осквернения в парке имени Давтяна памятника в честь детей, погибших во время блокады Ленинграда. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян, передает ТАСС.

По информации ведомства, дело было возбуждено 30 января после информации, поступившей от МВД Армении в связи с опубликованном в Сети видео, на котором зафиксированы хулиганские действия злоумышленника неподалеку от памятника.

До этого в Сети появились кадры осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. На них мужчина опрокинул стоящие около мемориала венки, а также растоптал ленту в цветах российского флага.

В связи с произошедшим Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело и выяснить все обстоятельства совместно с МИД РФ.

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