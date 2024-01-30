СК возбудит дело после осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Уточняется, что обстоятельства произошедшего будут устанавливаться во взаимодействии с МИД РФ.

Об инциденте стало известно накануне. Житель Армении снял на видео, которое позже распространилось в социальных сетях, как он подходит к мемориалу, опрокидывает стоящие около памятника венки и топчет ленту в цветах российского флага.

Местные жители отметили, что гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии, передает издание.

Ранее Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за того, что футбольные фанаты осквернили памятник Советской армии в Болгарии. По информации Болгарского национального радио, активисты сделали это ради того, чтобы помешать демонтажу памятника.





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