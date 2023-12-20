Женщина залила водой Вечный огонь в Кургане

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Женщина залила водой Вечный огонь на Аллее Славы в Кургане. Она задержана, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СУ СК РФ.

Отмечается, что следственный отдел по Кургану регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично"). Подозреваемой является 55-летняя местная жительница.

По данным ведомства, женщина потушила Вечный огонь водой из бутылки. Сейчас также изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также установлены очевидцы.

Между тем в УМВД РФ по региону сообщили, что информация об инциденте поступила в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД РФ по Кургану вечером 18 декабря. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города.

Ранее двое несовершеннолетних, находясь на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в Норильске, потушили пламя и убежали. Следователи организовали проверку на предмет повреждения и осквернения символов воинской славы России.

До этого мужчина попытался затушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, вылив на него жидкость из пластиковой бутылки. Кроме того, он разбросал венки, которые были возложены в память о бойцах. При задержании правоохранители установили, что в момент инцидента мужчина был пьян.

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