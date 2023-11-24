Найдены подростки, потушившие Вечный огонь на площади в Норильске

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Двое несовершеннолетних, находясь на мемориальном комплексе "Вечный огонь" в Норильске, потушили пламя и убежали, сообщается в телеграм-канале управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Об инциденте на Площади Памяти Героев в полицию Норильска сообщил директор муниципального учреждения. По его словам, 19 ноября несовершеннолетние потушили пламя Вечного огня снегом и ногами.

Следователи организовали проверку на предмет повреждения и осквернения символов воинской славы России. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям злоумышленников. Правоохранители уже нашли подростков – им 10 и 11 лет.

В настоящее время конструкция мемориала "Вечный огонь" находится в исправном состоянии, горение восстановлено. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий подростков.

Ранее стало известно, что суд арестовал мужчину, который пытался затушить Вечный огонь на Поклонной горе. Как уточнили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве, так было удовлетворено ходатайство ведомства.

Мужчина попытался затушить Вечный огонь, вылив на него жидкость из пластиковой бутылки. Кроме того, он разбросал венки, которые были возложены в память о бойцах. При задержании правоохранители установили, что в момент инцидента мужчина был пьян.

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