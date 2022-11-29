Житель Калининграда пожарил кусок колбасы на Вечном огне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Житель Калининграда пожарил колбасу на Вечном огне мемориального комплекса 1 200 гвардейцам – братской могиле погибших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, инцидент произошел утром 27 ноября. Происшествие засняли камеры видеонаблюдения. Личность мужчины удалось оперативно установить сотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса РФ ("Надругательство над надмогильным сооружением").

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звенигороде две девушки пожарили зефир у Вечного огня. В ответ на замечание одна из них заявила, что огня больше нигде нет, а разводить его нельзя.

Правоохранители организовали проверку после появления соответствующего видео в Сети.



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