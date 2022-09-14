Правоохранители установили личности подростков, осквернивших Вечный огонь на Урале

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Правоохранительные органы установили личности четырех подростков, которые осквернили Вечный огнь в одном из городов на Урале. Об этом сообщает RT.

"Это несовершеннолетние 11, 14, 15 и 16 лет. Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", – говорится в сообщении прокуратуры Каменска-Уральского.

Уточняется, что накануне несовершеннолетние поставили на огонь самокат. Затем, со слов одного из подростков, они разложили на самокате листья и ботву и поджигали их. Весь процесс снимался на видео.

Ранее сообщалось, что подростки поджарили на Вечном огне картошку. Начальник пресс-службы главка МВД Валерий Горелых рассказал, что информация из соцсетей об инциденте в Каменске-Уральском была зарегистрирована в установленном порядке.

До этого стало известно, что в подмосковных Химках полицейские задержали 32-летнего местного жителя, бросившего телевизор в Вечный огонь. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

