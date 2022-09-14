Полиция начала розыск подростков, поджаривших картошку на Вечном огне на Урале

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Сотрудники полиции разыскивают подростков, которые поджарили картошку на Вечном огне в одном из городов на Урале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы главка МВД Валерия Горелых.

По его словам, информация из соцсетей об инциденте в Каменске-Уральском была зарегистрирована в установленном порядке, правоохранители уже изучили записи с камер видеонаблюдения.

"Сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, принимаются необходимые меры, чтобы личности вандалов были установлены для применения к ним и к их законным представителям соответствующих мер реагирования. Инцидент взят под контроль руководством свердловского главка МВД", – рассказал Горелых.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках полицейские задержали 32-летнего местного жителя, бросившего телевизор в Вечный огонь. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

