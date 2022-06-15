Полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь жителя Люберец

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Полиция задержала 25-летнего жителя Люберец, который бросил венок в Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 25-летний житель города Люберцы, подозреваемый в повреждении венка, находившегося на мемориале воинам, павшим в Великой Отечественной войне, в городе Куровском", – говорится в сообщении.

В ближайшее время мужчину доставят в следственные органы.

По предварительным данным следствия, мужчина подошел к Вечному огню в городе Куровском и бросил в него один из венков и элемент конструкции памятника. Инцидент произошел 12 июня.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 243.4 Уголовного кодекса РФ ("Повреждение памятников").

Прокуратура Орехово-Зуева проведет проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что школьник затушил снегом Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте. Полицейские установили личность ребенка. Им оказался ученик 1-го класса местной школы. В отделе полиции с мамой и ее сыном была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких поступков.

