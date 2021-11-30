Школьник затушил снегом Вечный огонь в Кронштадте

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Школьник затушил снегом Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские установили личность ребенка. Им оказался ученик 1-го класса местной школы. В отделе полиции с мамой и ее сыном была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких поступков", – говорится в сообщении.

Материалы будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в подмосковных Химках полицейские задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

