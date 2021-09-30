Пытавшегося сжечь венки у Вечного огня под Челябинском задержали

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Полиция задержала мужчину, который пытался сжечь венки у Вечного огня в городе Миассе Челябинской области, сообщает РИА Новости.

В правоохранительные органы 29 сентября обратился гражданин с заявлением, что неизвестный повредил искусственные венки у Вечного огня мемориала "Скорбящая мать", пытаясь их сжечь.

По горячим следам полицейские задержали мужчину 1982 года рождения. Ранее он был судим. Проводится доследственная проверка.

Ранее в подмосковных Химках полицейские задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.