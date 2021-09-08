Бастрыкин потребовал направить в суд дело о прикуривших от Вечного огня в Севастополе

В Севастополе подростков, которые прикурили от Вечного огня, будут судить. Глава Следственного комитета поручил отозвать ходатайство о прекращении дела и направить материалы в суд.

Подростков обвиняют в вандализме. Поводом стала видеозапись, где двое прикуривают от Вечного огня на мемориальном комплексе.

Героев ролика быстро нашли, возбудили уголовное дело, но позднее следователи в Севастополе попросили его прекратить и назначить подросткам штраф. Однако Александр Бастрыкин с таким решением не согласился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.