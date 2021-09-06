"Московский патруль": в столице задержали создателей финансовой пирамиды

Создателей финансовой пирамиды задержали накануне в Москве. В качестве жертв злоумышленники выбирали инвалидов, пенсионеров и малоимущих людей.

По некоторым данным обещанные выплаты никто так и не получил.

Об этом – в программе "Московский патруль".