Движение транспорта на Нагатинской улице ограничено из-за возгорания автомобиля

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Из-за возгорания легкового автомобиля ограничено движение транспорта по улице Нагатинской. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД Главного управления МВД России по столице.

"На улице Нагатинская в районе дома 1 в сторону центра произошло возгорание легкового транспортного средства. Никто не пострадал, ограничено движение по одной полосе из пяти", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас возгорание локализовано. Регулировочно-распорядительные действия на месте происшествия обеспечивают сотрудники ДПС.

Ранее автомобиль загорелся в районе 44-го километра МКАД по внешней стороне. В связи с произошедшим было временно перекрыто движение по дублеру.