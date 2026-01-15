"День московского спорта" в "Лужниках" пройдет 25 января

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

"День московского спорта" пройдет 25 января у Большой спортивной арены в олимпийском комплексе "Лужники", передает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что фестиваль порадует гостей зимними мероприятиями для всей семьи: состязаниями, мастер-классами известных спортсменов и концертом популярных артистов.

Всего подготовлено свыше 15 площадок, где каждый может найти занятие по вкусу: сыграть в керлинг, боулинг и снежковый дартс, посетить тренировку по зумбе. Кроме того, будут проходить и летние игры в условиях зимы, например волейбол.

"День московского спорта" могут посетить и горожане, предпочитающие спокойный отдых. Там будет зимний кинотеатр и фан-встречи со спортсменами. Принять участие в фестивале можно бесплатно.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы, которую создали по новым единым рекомендациям.

От обычной лыжни она отличается специальной системой искусственного оснежения, благодаря которой может не зависеть от погодных условий. Она стала самой крупной в мире трассой с искусственным оснежением, освещением и инфраструктурой в черте города.

