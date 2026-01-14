Собянин рассказал о флагманской лыжной трассе в парке 850-летия Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В парке 850-летия Москвы успешно работает первая флагманская лыжная трасса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Мэр напомнил, что открыта она была в декабре 2025 года. Ее создали по новым единым рекомендациям. От обычной лыжни она отличается специальной системой искусственного оснежения, благодаря которой может не зависеть от погодных условий.

Чтобы горожанам было комфортно кататься вечером, трасса оборудована специальным освещением. Также там есть раздевалка, пункт проката и питания, зоны старта и финиша. А летом на трассе можно кататься на роликах или лыжероллерах.

Собянин отметил, что длина маршрута составляет около 13 километров, он связывает парк в Марьине и парк в Капотне. Он подчеркнул, что эта лыжная трасса является самой крупной в мире трассой с искусственным оснежением, освещением и инфраструктурой в черте города. Также там имеется и биатлонное стрельбище.

В уборке трассы задействуют снегоходы, снеговые пушки и ратраки. Оборудованы и площадки снегогенерации, которые позволили за пять дней подготовить лыжню в декабре, когда снега в столице еще не было.

По словам градоначальника, сейчас трасса принимает свыше 6,3 тысячи любителей спорта в неделю. Для удобства там есть отдельные секции для лыжных гонок, биатлона и ОФП. Школьники и студенты могут посещать там занятия по физкультуре. Люди старшего поколения приходят на тренировки в рамках "Московского долголетия".

Кроме того, в парке 850-летия Москвы тренируются воспитанники Московской академии лыжных гонок и биатлона. Планируется и проведение профессиональных соревнований, а также массовых гонок.

Мэр добавил, что к 2030 году в столице появятся флагманские трассы "Гребной канал", "Братеевская", "Битцевский лес", "Боровская", "Вороново", "Яуза", "Зеленоградская", "Новая Звезда" и другие. Также по новым рекомендациям создадут и окружные и районные лыжные трассы поменьше.

В общей сложности Москва подготовила более 700 километров лыжных трасс в текущем году, в том числе свыше 140 километров с искусственным оснежением. По словам Собянина, много лыжных трасс располагаются в городских скверах, в том числе в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и Лосином острове.