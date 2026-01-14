Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 14:46

Мэр Москвы

Собянин рассказал о флагманской лыжной трассе в парке 850-летия Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В парке 850-летия Москвы успешно работает первая флагманская лыжная трасса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Мэр напомнил, что открыта она была в декабре 2025 года. Ее создали по новым единым рекомендациям. От обычной лыжни она отличается специальной системой искусственного оснежения, благодаря которой может не зависеть от погодных условий.

Чтобы горожанам было комфортно кататься вечером, трасса оборудована специальным освещением. Также там есть раздевалка, пункт проката и питания, зоны старта и финиша. А летом на трассе можно кататься на роликах или лыжероллерах.

Собянин отметил, что длина маршрута составляет около 13 километров, он связывает парк в Марьине и парк в Капотне. Он подчеркнул, что эта лыжная трасса является самой крупной в мире трассой с искусственным оснежением, освещением и инфраструктурой в черте города. Также там имеется и биатлонное стрельбище.

В уборке трассы задействуют снегоходы, снеговые пушки и ратраки. Оборудованы и площадки снегогенерации, которые позволили за пять дней подготовить лыжню в декабре, когда снега в столице еще не было.

По словам градоначальника, сейчас трасса принимает свыше 6,3 тысячи любителей спорта в неделю. Для удобства там есть отдельные секции для лыжных гонок, биатлона и ОФП. Школьники и студенты могут посещать там занятия по физкультуре. Люди старшего поколения приходят на тренировки в рамках "Московского долголетия".

Кроме того, в парке 850-летия Москвы тренируются воспитанники Московской академии лыжных гонок и биатлона. Планируется и проведение профессиональных соревнований, а также массовых гонок.

Мэр добавил, что к 2030 году в столице появятся флагманские трассы "Гребной канал", "Братеевская", "Битцевский лес", "Боровская", "Вороново", "Яуза", "Зеленоградская", "Новая Звезда" и другие. Также по новым рекомендациям создадут и окружные и районные лыжные трассы поменьше.

В общей сложности Москва подготовила более 700 километров лыжных трасс в текущем году, в том числе свыше 140 километров с искусственным оснежением. По словам Собянина, много лыжных трасс располагаются в городских скверах, в том числе в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и Лосином острове.

В парке "Яуза" открыты 17 лыжных трасс и 7 катков

Читайте также


мэр Москвыспортгород

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика