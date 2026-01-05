Собянин: Москва подготовила более 700 км лыжных трасс в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва подготовила более 700 километров лыжных трасс в текущем году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, более 140 километров являются трассами с искусственным оснежением. Снегогенераторы помогают создавать ледяную подложку и весь сезон поддерживать толщину снежного покрова.

"Много лыжных трасс в городских парках. Самые протяженные – в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и "Лосином острове", – написал мэр столицы.

Собянин отметил, что на трассах проводятся спортивные мероприятия. Например, в Алешкинском лесу прошли семейные старты.

Кроме того, на трассах в парках культуры и отдыха доступны сервисы бронирования инвентаря и горячие напитки.

Ранее на Воробьевых горах открылся Большой лыжный трамплин. Сооружение возвели на месте устаревшего трамплина К-72, который был построен более 70 лет назад. Для укрепления склона специалисты установили габионы с гранитными камнями, защищающие от эрозии, переувлажнения и размыва поверхностного грунта.

