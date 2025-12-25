Собянин объявил об открытии лыжного трамплина на Воробьевых горах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На Воробьевых горах открылся Большой лыжный трамплин, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что сооружение возвели на месте устаревшего трамплина К-72, который был построен более 70 лет назад.

"Масштабный и сложный проект: работы проводились на крутом склоне рядом с действующей канатной дорогой. Нельзя было использовать тяжелую строительную технику. Монтаж металлоконструкций и фасада трамплина выполняли промышленные альпинисты", – поделился он.

Для укрепления склона специалисты установили габионы с гранитными камнями, защищающие от эрозии, переувлажнения и размыва поверхностного грунта.

Помимо трамплина, новый спортивный объект включает судейскую вышку и трехэтажный комплекс с раздевалками, медпунктом, помещение для хранения лыж и зону отдыха. Мощность комплекса позволяет единовременно принимать до 130 человек во время тренировок, при этом на трамплине могут заниматься до 20 спортсменов в смену.

Градоначальник подчеркнул, что сооружение оборудовано по высшим мировым стандартам и соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Также Собянин отметил, что за последние годы на Воробьевых горах отремонтировали и создали заново инфраструктуру для круглогодичного спорта и отдыха. Большой популярностью, по его словам, пользуются канатная дорога, эскалаторная галерея, горнолыжные склоны, набережная и прогулочные тропинки.

Он добавил, что в ближайшие годы на данной территории планируется ввести в эксплуатацию многофункциональную спортивную арену, детский парк развлечений, родельбан, павильон с амфитеатром на событийной площади и информационный центр.

Ранее Собянин сообщал, что в столице в 2025 году создали 11 всесезонных спортивных площадок нового формата. По его словам, площадки появились на месте устаревших спортивных зон или пустых территорий. Их ключевым преимуществом является универсальность.