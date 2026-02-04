Собянин рассказал о завершении реставрации фасадов Центрального телеграфа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве завершилась реставрация фасадов Центрального телеграфа. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в MAX.

Он напомнил, что здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, было построено в 1927 году по проекту инженера-архитектора Ивана Рерберга. Расположено оно на пересечении Тверской улицы с Никитским и Газетным переулками.

Снаружи можно увидеть пятигранную башню. Внутри постройки располагались не только аппаратные и общественные залы, но и квартиры руководителей коммуникационного узла, библиотека, которой могли пользоваться сотрудники, ясли для их детей, а также спальные комнаты для дежурной смены.

Собянин напомнил, что комплексная реставрация началась еще в 2022 году. Специалисты провели работы по усилению фундамента и грунтов основания, сделали подземную парковку, отремонтировали фасад.

Также теперь на фасаде можно снова увидеть глобус. Он украшает здание на протяжении почти 100 лет. Были обновлены его каркас, стеклянные элементы и механизм. Теперь конструкция сможет опять вращаться вокруг своей оси.

Специалисты восстановили и некоторые другие декоративные элементы, добавил градоначальник. Приведены в порядок металлические буквы надписи "Телеграф", металлическое ограждение, флагштоки, а также кронштейны светильников у входа. Обновили и циферблат часов, проведя переборку механизма.

Внутренний двор здания теперь защищает от осадков стеклянный купол, резюмировал мэр.

До этого на Пятницкой улице в доме 67 завершили комплексную реставрацию усадебного дома XVIII–XIX веков. Это здание в стиле позднего классицизма имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В процессе работ специалисты восстановили первоначальный вид фасадов. Были воссозданы такие элементы, как полуколонны и пилястры с коринфскими капителями.

