Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 16:05

Мэр Москвы

Собянин рассказал о завершении реставрации фасадов Центрального телеграфа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве завершилась реставрация фасадов Центрального телеграфа. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в MAX.

Он напомнил, что здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, было построено в 1927 году по проекту инженера-архитектора Ивана Рерберга. Расположено оно на пересечении Тверской улицы с Никитским и Газетным переулками.

Снаружи можно увидеть пятигранную башню. Внутри постройки располагались не только аппаратные и общественные залы, но и квартиры руководителей коммуникационного узла, библиотека, которой могли пользоваться сотрудники, ясли для их детей, а также спальные комнаты для дежурной смены.

Собянин напомнил, что комплексная реставрация началась еще в 2022 году. Специалисты провели работы по усилению фундамента и грунтов основания, сделали подземную парковку, отремонтировали фасад.

Также теперь на фасаде можно снова увидеть глобус. Он украшает здание на протяжении почти 100 лет. Были обновлены его каркас, стеклянные элементы и механизм. Теперь конструкция сможет опять вращаться вокруг своей оси.

Специалисты восстановили и некоторые другие декоративные элементы, добавил градоначальник. Приведены в порядок металлические буквы надписи "Телеграф", металлическое ограждение, флагштоки, а также кронштейны светильников у входа. Обновили и циферблат часов, проведя переборку механизма.

Внутренний двор здания теперь защищает от осадков стеклянный купол, резюмировал мэр.

До этого на Пятницкой улице в доме 67 завершили комплексную реставрацию усадебного дома XVIII–XIX веков. Это здание в стиле позднего классицизма имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В процессе работ специалисты восстановили первоначальный вид фасадов. Были воссозданы такие элементы, как полуколонны и пилястры с коринфскими капителями.

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика