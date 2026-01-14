Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 10:30

Город

На Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII–XIX веков

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

На Пятницкой улице, доме 67, завершили комплексную реставрацию усадебного дома XVIII–XIX веков. Это здание в стиле позднего классицизма имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, передал портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, особняк имеет богатую историю и примечательную архитектуру. Основной акцент в его композиции сделан на угловой части с четырехколонным портиком тосканского ордера и куполом, установленным на цилиндрическом деревянном барабане с крупным арочным окном.

В процессе работ специалисты восстановили первоначальный вид фасадов здания. Были воссозданы такие элементы, как полуколонны и пилястры с коринфскими капителями на угловом портике и главном фасаде. Отреставрированы декоративные карнизы, световой фонарь и белокаменный цоколь объекта культурного наследия.

Кроме того, внутренние помещения были адаптированы для современного использования в интересах дипломатического корпуса министерства иностранных дел РФ, добавил Емельянов.

В дворовой части особняка восстановили гранитный цоколь, привели в порядок металлическое ограждение террасы, воссоздали систему водостока. Помимо этого, реставраторы модернизировали инженерные коммуникации и сети, отремонтировали лестницы, обработали металлические балки перекрытий огнезащитными составами. После окончания реставрации территорию двора благоустроили.

Работы выполнялись силами Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при министерстве иностранных дел РФ и под надзором специалистов Мосгорнаследия на основе согласованного проекта и выданных разрешительных документов.

Здание было возведено на рубеже XVIII–XIX веков. Изначально оно было деревянным, но после пожара 1812 года было отстроено в камне. В 1821 году строение принадлежало канцелярской жене Варваре Григорьевне фон Щепковской, а в 1834 году очередная владелица, купчиха Ольга Семенова Толоконникова, приобрела небольшую часть земли соседнего владения.

В результате окончательно сформировались границы усадьбы, сохранившиеся до начала XX века. В этот период в доме был устроен антресольный этаж, имелись пристройки со стороны двора и входное крыльцо на боковом южном фасаде. Позднее владельцем имения стал московский купец Григорий Соловьев. В конце XIX века усадьба перешла в собственность церкви Воскресения Христова Словущего в Монетчиках. В доме жил протоиерей Петр Сахаров.

В разные годы в здании также размещались коммунальные квартиры, а также мастерские учебно-производственного комбината № 2 Мосгоротдела Всесоюзного общества слепых.

В настоящее время здесь расположены подразделения Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2025 в столице была проведена реставрация 144 объектов культурного наследия. В Хамовниках, например, в порядок привели Музей-усадьбу Л. Н. Толстого. А на ВДНХ завершили восстановление сразу трех исторических павильонов: № 35 "Главтабак", № 67 "Советская печать" и № 6 "Химия".

"Новости дня": жилой дом отремонтировали в Тверском районе

Читайте также


город

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика