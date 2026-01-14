На Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII–XIX веков

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

На Пятницкой улице, доме 67, завершили комплексную реставрацию усадебного дома XVIII–XIX веков. Это здание в стиле позднего классицизма имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, передал портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, особняк имеет богатую историю и примечательную архитектуру. Основной акцент в его композиции сделан на угловой части с четырехколонным портиком тосканского ордера и куполом, установленным на цилиндрическом деревянном барабане с крупным арочным окном.

В процессе работ специалисты восстановили первоначальный вид фасадов здания. Были воссозданы такие элементы, как полуколонны и пилястры с коринфскими капителями на угловом портике и главном фасаде. Отреставрированы декоративные карнизы, световой фонарь и белокаменный цоколь объекта культурного наследия.

Кроме того, внутренние помещения были адаптированы для современного использования в интересах дипломатического корпуса министерства иностранных дел РФ, добавил Емельянов.

В дворовой части особняка восстановили гранитный цоколь, привели в порядок металлическое ограждение террасы, воссоздали систему водостока. Помимо этого, реставраторы модернизировали инженерные коммуникации и сети, отремонтировали лестницы, обработали металлические балки перекрытий огнезащитными составами. После окончания реставрации территорию двора благоустроили.

Работы выполнялись силами Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при министерстве иностранных дел РФ и под надзором специалистов Мосгорнаследия на основе согласованного проекта и выданных разрешительных документов.

Здание было возведено на рубеже XVIII–XIX веков. Изначально оно было деревянным, но после пожара 1812 года было отстроено в камне. В 1821 году строение принадлежало канцелярской жене Варваре Григорьевне фон Щепковской, а в 1834 году очередная владелица, купчиха Ольга Семенова Толоконникова, приобрела небольшую часть земли соседнего владения.

В результате окончательно сформировались границы усадьбы, сохранившиеся до начала XX века. В этот период в доме был устроен антресольный этаж, имелись пристройки со стороны двора и входное крыльцо на боковом южном фасаде. Позднее владельцем имения стал московский купец Григорий Соловьев. В конце XIX века усадьба перешла в собственность церкви Воскресения Христова Словущего в Монетчиках. В доме жил протоиерей Петр Сахаров.

В разные годы в здании также размещались коммунальные квартиры, а также мастерские учебно-производственного комбината № 2 Мосгоротдела Всесоюзного общества слепых.

В настоящее время здесь расположены подразделения Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2025 в столице была проведена реставрация 144 объектов культурного наследия. В Хамовниках, например, в порядок привели Музей-усадьбу Л. Н. Толстого. А на ВДНХ завершили восстановление сразу трех исторических павильонов: № 35 "Главтабак", № 67 "Советская печать" и № 6 "Химия".