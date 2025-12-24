Почти 500 объектов культурного наследия взяли под охрану в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Единый государственный реестр с начала 2025 года внесли 483 объекта культурного наследия Москвы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В том числе под охрану были взяты станция метро "Площадь Революции", здание вокзала станции Кунцево Московско-Брестской железной дороги 1899 года постройки, жилой дом Е. Д. Ломакиной и храм Иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще, а также другие объекты.

С 1 июля работа по обновлению реестра проводится в соответствии с принятым в столице упрощенным порядком. Он позволяет включать ранее выявленные объекты в реестр на основании уже собранных данных.

Работа по постановке объектов под государственную охрану продолжится в 2026 году.

Ранее два особняка жилого квартала "Золотой" на Софийской набережной официально стали памятниками архитектуры. Они входят в архитектурный ансамбль "Доходное владение А. Н. Виноградова".

В 2016 году, когда начали восстанавливать особняки, они находились в аварийном состоянии. Реставрационные работы вместе с адаптацией строений под современное использование продолжались с 2019 по 2023 год.