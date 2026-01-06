Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 13:08

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве и реставрации храмов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о строительстве 151 храма и реставрации 113 церквей в Москве с 2012 года.

Мэр напомнил, что столица является центром Русской православной церкви. Кроме того, именно в Москве расположен храм Христа Спасителя и сотни старых соборов, которые постепенно реставрируются.
  
"Столицу нельзя представить без куполов и колокольного звона, поэтому 15 лет назад мы поддержали программу строительства православных храмов", – указал Собянин.

По словам градоначальника, с благословения патриарха Кирилла был сформирован Фонд Русской православной церкви, который собирает пожертвования для строительства и реставрации храмов. Столица, в свою очередь, подбирает и передает в безвозмездное пользование земельные участки для возведения соборов.
 
Ежегодно в Москве вводится в эксплуатацию примерно 10 церквей. В настоящее время возведен 151 храм, но в процессе строительства находится еще 40 соборов.  
 
В 2025-м были введены в эксплуатацию храм Святого Великомученика Георгия Победоносца в Московском, храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца в Крюкове, храм в честь Священномученика Серафима митрополита Петроградского в Южном Бутове и храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.
 
Мэр также обратил внимание, что некоторое столичные соборы являются памятниками архитектуры, поэтому город внимательно относится к их сохранению. В частности, в 2025-м были отреставрированы церковь Успения в Вешняках, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря и колокольня в усадьбе Кусково.
 
На данный момент московские специалисты реставрируют еще 63 храма, заключил Собянин.

В свою очередь, в Единый государственный реестр с начала 2025 года было внесено 483 объекта культурного наследия Москвы. В их числе – станция метро "Площадь Революции", здание вокзала станции Кунцево Московско-Брестской железной дороги 1899 года постройки, жилой дом Е. Д. Ломакиной и храм Иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще.

Читайте также


мэр Москвырелигиягород

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика