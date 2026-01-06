Сергей Собянин рассказал о строительстве и реставрации храмов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о строительстве 151 храма и реставрации 113 церквей в Москве с 2012 года.

Мэр напомнил, что столица является центром Русской православной церкви. Кроме того, именно в Москве расположен храм Христа Спасителя и сотни старых соборов, которые постепенно реставрируются.



"Столицу нельзя представить без куполов и колокольного звона, поэтому 15 лет назад мы поддержали программу строительства православных храмов", – указал Собянин.

По словам градоначальника, с благословения патриарха Кирилла был сформирован Фонд Русской православной церкви, который собирает пожертвования для строительства и реставрации храмов. Столица, в свою очередь, подбирает и передает в безвозмездное пользование земельные участки для возведения соборов.



Ежегодно в Москве вводится в эксплуатацию примерно 10 церквей. В настоящее время возведен 151 храм, но в процессе строительства находится еще 40 соборов.



В 2025-м были введены в эксплуатацию храм Святого Великомученика Георгия Победоносца в Московском, храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца в Крюкове, храм в честь Священномученика Серафима митрополита Петроградского в Южном Бутове и храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.



Мэр также обратил внимание, что некоторое столичные соборы являются памятниками архитектуры, поэтому город внимательно относится к их сохранению. В частности, в 2025-м были отреставрированы церковь Успения в Вешняках, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря и колокольня в усадьбе Кусково.



На данный момент московские специалисты реставрируют еще 63 храма, заключил Собянин.

В свою очередь, в Единый государственный реестр с начала 2025 года было внесено 483 объекта культурного наследия Москвы. В их числе – станция метро "Площадь Революции", здание вокзала станции Кунцево Московско-Брестской железной дороги 1899 года постройки, жилой дом Е. Д. Ломакиной и храм Иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще.

