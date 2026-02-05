Форма поиска по сайту

Первые соревнования на Олимпиаде-2026 прервали из-за проблем со светом

Фото: depositphotos/Lazyllama

Первые соревнования по керлингу на Олимпийских играх были прерваны 4 февраля из-за проблем с освещением на арене в Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после пяти минут задержки освещение было восстановлено.

Сессия соревнований по керлингу проходит среди смешанных пар. В ней участвуют следующие сборные: Швеция – Южная Корея, Канада – Чехия, Эстония – Швейцария, Великобритания – Норвегия.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Россию на них представят 13 спортсменов. Однако по решению Международного олимпийского комитета (МОК) они будут выступать в нейтральном статусе.

В МОК заявили об отсутствии сроков возвращения россиян на Олимпиады

