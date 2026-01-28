В ГД назвали правильным отказ от трансляций ОИ на общедоступных каналах в России

Фото: depositphotos/Lazyllama

Олимпийские игры не будут показывать на общедоступных каналах в России, поскольку многие смотрят соревнования только ради российских спортсменов, рассказала радиостанции "Комсомольская правда" депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Она объяснила, что когда Олимпиаду показывали по центральным каналам, то цифры трансляций "падали", когда спортсмены не проходили в финальные стадии.

"Поэтому правильно, что на центральных каналах, скажем так, не бесят людей, показывая сейчас соревнования, где нас нет", – подчеркнула депутат.

Посмотреть соревнования можно будет на стриминговых сервисах.

Россию на зимних Олимпийских играх 2026 года представят 13 спортсменов. Они выступят в нейтральном статусе. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) запретил им участвовать в церемонии открытия Игр. Однако спортсменам из России разрешено присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах.

