Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 19:03

Политика
Главная / Новости /

Журова: спортсмены из США могут столкнуться с недопуском МОК вслед за атлетами из РФ

Журова объяснила, как недопуск россиян к соревнованиям может сказаться на спортсменах США

Фото: ТАСС/Zuma/Daniel A. Anderson

Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение о допуске российских спортсменов, иначе будут озвучены требования об отстранении американцев от участия в соревнованиях на фоне ситуации в Венесуэле. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с РИА Новости.

"Это, как всегда, двойные стандарты. МОК уже начал ставить в неловкое положение (чешского экс-вратаря клубов НХЛ Доминика. – Прим. ред.) Гашека. Он, видимо, хочет быть последовательным. Раз Россию отстранял отовсюду, так же хочет и с Америкой теперь. МОК должен принять какие-то решения по нам. Если они этого не сделают, многие попытаются отстранить и Америку. И тогда это превратится в выяснение отношений политиков на площадке спорта. А это опасно допускать", – сказала Журова.

Депутат заявила, что, по ее мнению, спортивной среде необходимо перестать реагировать на любые конфликты, поскольку они, как правило, быстро сходят на нет, тогда как процедуры отстранения и последующего возвращения затягиваются на годы. Она отметила, что пока политики "пиарятся" на подобных темах, основное бремя последствий ложится на спортсменов.

Журова также указала, что даже после формального допуска страну фактически продолжают наказывать еще несколько лет, ограничивая количество участников соревнований. В связи с этим депутат призвала возвращать команды сразу в полном составе и с прежними квотами. На данный момент решения МОК, по ее оценке, отбрасывают национальный спорт на несколько лет назад.

Армия США 3 января провела военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватила и вывезла из страны главу государства Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

Позднее в МОК заявили, что не планируют вводить санкции против американских спортсменов на фоне сложившейся ситуации. В организации уточнили, что решение принималось исходя из главного принципа олимпизма, который гласит, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир.

Читайте также


политикаспорт

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика