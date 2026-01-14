Журова: спортсмены из США могут столкнуться с недопуском МОК вслед за атлетами из РФ

Фото: ТАСС/Zuma/Daniel A. Anderson

Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение о допуске российских спортсменов, иначе будут озвучены требования об отстранении американцев от участия в соревнованиях на фоне ситуации в Венесуэле. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с РИА Новости.

"Это, как всегда, двойные стандарты. МОК уже начал ставить в неловкое положение (чешского экс-вратаря клубов НХЛ Доминика. – Прим. ред.) Гашека. Он, видимо, хочет быть последовательным. Раз Россию отстранял отовсюду, так же хочет и с Америкой теперь. МОК должен принять какие-то решения по нам. Если они этого не сделают, многие попытаются отстранить и Америку. И тогда это превратится в выяснение отношений политиков на площадке спорта. А это опасно допускать", – сказала Журова.

Депутат заявила, что, по ее мнению, спортивной среде необходимо перестать реагировать на любые конфликты, поскольку они, как правило, быстро сходят на нет, тогда как процедуры отстранения и последующего возвращения затягиваются на годы. Она отметила, что пока политики "пиарятся" на подобных темах, основное бремя последствий ложится на спортсменов.

Журова также указала, что даже после формального допуска страну фактически продолжают наказывать еще несколько лет, ограничивая количество участников соревнований. В связи с этим депутат призвала возвращать команды сразу в полном составе и с прежними квотами. На данный момент решения МОК, по ее оценке, отбрасывают национальный спорт на несколько лет назад.

Армия США 3 января провела военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватила и вывезла из страны главу государства Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

Позднее в МОК заявили, что не планируют вводить санкции против американских спортсменов на фоне сложившейся ситуации. В организации уточнили, что решение принималось исходя из главного принципа олимпизма, который гласит, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир.