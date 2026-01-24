Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 13:56

Спорт

Российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2026

Фото: 123RF.com/actionsports

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"Однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики разрешила спортсменам из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном стран. Затем Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов в возрасте до 23 лет до соревнований.

Читайте также


спорт

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика