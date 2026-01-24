Российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2026

Фото: 123RF.com/actionsports

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"Однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики разрешила спортсменам из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном стран. Затем Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов в возрасте до 23 лет до соревнований.

