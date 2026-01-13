Российские прыгуны на лыжах лишились возможности отобраться на Олимпиаду

Фото: 123RF.com/sochicat

Российские прыгуны на лыжах не смогут попасть на отборочные турниры в рамках Олимпиады 2026 года в Италии, так как не успели получить визу. Об этом в беседе с ТАСС заявил главный тренер российской сборной Евгений Плехов.

"Да, у нас не осталось шансов попасть на Олимпиаду, потому что мы не сможем принять участие в отборочных турнирах из-за того, что нам не дали визы", – подтвердил Плехов.

Он указал, что шенгенские визы выдадут спортсменам не раньше 22 или 23 января. Пройти проверку инвентаря можно было только в Европе, но туда попасть без виз невозможно.

Нейтральный статус для участия в международных соревнованиях ранее получили Александра Кустова, Илья Маньков, Михаил Назаров и Данил Садреев. Отбор на Игры в Италии завершится 18 января. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.

До этого стало известно, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна. Это решение распространяется на граждан России и Белоруссии как в индивидуальных, так и в командных видах спорта, однако условия участия будут зависеть от регламентов каждой федерации.

