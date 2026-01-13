Светлана Ромашина назначена главным тренером сборной РФ по синхронному плаванию

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Минспорта РФ утвердило кандидатуру российской спортсменки Светланы Ромашиной на пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта РФ.

Занимавшая этот пост с 1998 года Татьяна Покровская объявила о своем уходе с должности 10 ноября 2025 года. Она подчеркивала, что продолжит помогать вести сборную к победам и популяризовать синхронное плавание, но уже в качестве советника председателя ФВВСР.

Благодаря Покровской сборная России одерживала победу на 6 Олимпиадах подряд начиная с 2000 года. Однако в 2024 году национальная команда не была допущена до Игр.

Вместе с тем 36-летняя Ромашина признана самой титулованной синхронисткой в мире. Она является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. После завершения карьеры спортсменка стала руководить школой синхронного плавания в Москве.

