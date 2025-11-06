Россия будет претендовать на проведение ЧМ-2031 по водным видам спорта

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Marklund

Россия будет бороться за право провести чемпионат мира по водным видам спорта в 2031 году. Об этом заявил глава Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин на заседании Совета при президенте по физической культуре и спорту.

По его словам, конкурентом Москвы станет испанский Мадрид. Тем не менее международной федерации уже направлено предложение.

Известно, что в 2027 году ЧМ примет Будапешт, а в 2029-м – Пекин.

В ходе своего выступления Мазепин также назвал главной целью Федерации водных видов спорта России на следующий год восстановление права российских спортсменов выступать на международных соревнованиях под национальными символами.

Международная федерация плавания (World Aquatics) в начале ноября допустила ватерполистов из России к участию в турнирах с 1 января 2026 года. При этом решение предполагает участие в нейтральном статусе. На соревнованиях спортсменам будет запрещено как-либо ассоциировать себя со страной.

В свою очередь, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заявлял о намерении придерживаться прежнего подхода к допуску нейтральных спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2026 года. По словам главы организации Кирсти Ковентри, комитет будет принимать решения по тому же принципу, что и во время квалификации на летние Игры в Париже.