Российский пловец Колесников получил нейтральный статус World Aquatics

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Двукратный призер Олимпийских игр пловец Климент Колесников получил нейтральный статус Международной федерации плавания (World Aquatics), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Спортсмен одержал победу на чемпионате России в плавании на дистанции на 100 метров на спине. Тем самым он выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года. Соревнования пройдут в Сингапуре в период с 11 июля по 3 августа.

Уточняется, что российские спортсмены допускаются до соревнований World Aquatics исключительно в нейтральном статусе.

Ранее российский каноист Никита Павлов тоже получил от Международной федерации каноэ (ICF) нейтральный статус. Спортсмен подал заявку в начале текущего года. Помимо Павлова, нейтральный статус присвоили нескольким спортсменам из России и Белоруссии.