Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с Паралимпийского комитета

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин выразил благодарность российским партнерам за помощь в восстановлении прав Паралимпийского комитета. Их вклад президент отметил на пленарной сессии международного спортивного форума "Россия – спортивная держава".

Глава государства заявил о поддержке равноправия и взаимного уважения между странами и народами. Спорт, по его словам, играет ключевую роль в объединении людей.

"В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций", – сказал лидер страны.

Ранее в Международном паралимпийском комитете (МПК) заявили, что россияне не будут участвовать в Паралимпийских играх 2026 года. Такое решение было принято из-за позиции Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling).

В частности, запрет не дает российским и белорусским атлетам пройти квалификацию на зимнюю Паралимпиаду. Тем не менее сборные смогут участвовать в соревнованиях по парахоккею. На позднем этапе квалификационного цикла уже определены шесть команд для участия в квалификационном турнире Паралимпиады в ноябре.

