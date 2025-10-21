Лыжная сборная Норвегии пригрозила бойкотом в случае допуска России на турниры

Фото: 123RF/baon

Сборная Норвегии по лыжным гонкам пригрозила бойкотом в случае, если российских спортсменов допустят на международную арену, сообщает RT со ссылкой на издание Nettavisen.

Главный тренер норвежской мужской сборной Эрик Мюр Носсум заявил, что с момента отстранения россиян от соревнований якобы ничего не изменилось.

"Мое мнение остается прежним – возвращать их нельзя. Бойкот – действенный инструмент", – добавил он.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривала возможность допуска российских спортсменов к этапам Кубка мира и зимним Олимпийским играм 2026 года на последнем заседании. Принятие решения перенесли на 21 октября.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Салтведт сказал, что лыжников из РФ не допускают к состязаниям из-за высказываний главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. По его словам, Вяльбе "внесла вклад в скептическое отношение к российскому лыжному спорту после некоторых своих нелепых заявлений", из-за чего "никто не хочет приглашать подобных людей возвращаться".