Норвежский журналист Салтведт: лыжников из РФ не допускают до турниров из-за Вяльбе

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Российских лыжников не допускают к соревнованиям из-за высказываний главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, заявил норвежский журналист Ян Петтер Салтведт.

"Сама Вяльбе внесла значительный вклад в скептическое отношение к российскому лыжному спорту после некоторых своих нелепых заявлений. После таких заявлений никто не хочет приглашать подобных людей возвращаться", – цитирует Салтведта "ВсеПроСпорт".

По мнению корреспондента, в нынешнее время российским лыжникам не нужен сторонник столь жесткой позиции.

При этом Салтведт подчеркнул, что все страны – участницы международного лыжного сообщества наблюдают за ситуацией в других видах спорта и, возможно, готовы искать решения, приглашая отдельных российских спортсменов в нейтральном статусе. Однако сейчас проблема остается нерешенной.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) заявила, что рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования пока не запланировано.

При этом глава российского Олимпийского комитета, министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что сборная России вряд ли сможет выступить в полном составе с флагом и гимном на Олимпийских играх 2026 года. Он также отметил, что надежды на это есть, однако допуски россиян к отбору для участия в ОИ пока только "приоткрываются".