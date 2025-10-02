Форма поиска по сайту

02 октября, 11:14

Шведская лыжница Линн Сван заявила, что откажется от ОИ в случае допуска россиян

Фото: ТАСС/Zuma/Maxim Thore

Многократная победительница этапов Кубка мира, шведская лыжница Линн Сван пригрозила отказом от участия в Олимпийских играх 2026 года в случае допуска россиян. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на интервью спортсменки газете Expressen.

Она заявила, что принципиально не хочет выступать вместе с российскими атлетами на одном старте. Вместе с тем Сван признала, что может столкнуться с внутренним конфликтом, если окажется в такой ситуации, будучи на Олимпиаде в превосходной форме, учитывая отсутствие медалей Игр в ее карьере.

"Но я могу лишь надеяться, что у меня хватит твердости в тот момент. Потому что последнее, чего я хочу, – это потерять свою принципиальность в таком вопросе. Есть вещи важнее спорта", – добавила лыжница.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил 18 российских спортсменов до квалификационных стартов отбора на ОИ. При этом во время отборочного турнира запрещалось демонстрировать российские и белорусские флаги.

Это правило касалось как современных, так и исторических флагов государств. В ISU предупреждали, что их нельзя вывешивать или демонстрировать ни на месте проведения турнира, ни на территории проведения вспомогательных мероприятий, ни в контролируемых организатором соревнований зонах.

