Стилист Рогов посоветовал носить металлические броши на меховых аксессуарах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок

Стилист Александр Рогов посоветовал носить металлические броши на меховых аксессуарах. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Чем больше – тем лучше!" – отметил Рогов.

Стилист подчеркнул, что броши должны быть массивными. Ими можно украшать шарфы, манжеты, воротники, горжетки, а также другие аксессуары.

Ранее Рогов порекомендовал в Новый год носить маленькие сумки. Для подписчиков он собрал список сумок от локальных брендов и добавил, что это отличная идея для подарка.

В свою очередь, стилист Владислав Лисовец решил дополнить свой новогодний образ недорогим красным нижним бельем. На предстоящее торжество он не планирует сильно тратиться на одеяние, а вместо этого выберет красный костюм, который уже имеется в его гардеробе.

