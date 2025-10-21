Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 15:44

Общество

Стилист Рогов порекомендовал носить куртку рабочего с нарядной юбкой

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Стилист Александр Рогов порекомендовал носить куртку рабочего с нарядными или нежными юбками, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его соцсети.

"Barn jacket, или куртка рабочего, все еще актуальна. Если еще не купили – повод задуматься", – написал он.

Рогов посоветовал сочетать этот предмет гардероба не только с базовыми вещами, но и с более интересными. Он предложил контрастные варианты – можно присмотреться к полупрозрачным тканям, цветочным аппликациям, бахроме и пайеткам.

Ранее сообщалось, что трендом этого года стала джинсовая мини-юбка. Стилисты рекомендуют совмещать ее с ковбойскими сапогами, оверсайз-куртками и блузками. Это делает образ современным.

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика