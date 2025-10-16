Стилист Скороходова: зимой 2025 года в моде элегантные и благородные оттенки

Фото: 123RF.com/snedorez

Благородные оттенки красного и синего станут главными цветами предстоящей зимы. Об этом заявила в беседе с "Радио 1" стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

"Сегодня у нас на пике элегантные и благородные оттенки. Например, весь спектр коричневого: кофейный, цвет угля, шоколадный", – уточнила эксперт.

По ее прогнозам, в новом сезоне самыми актуальными окажутся длинные пальто и строгие силуэты, а вместе с ними – глубокие и элегантные палитры. Скороходова особо отметила красный и вишневый, а также синий и сапфировый.

Что касается верхней одежды, то в моде, по словам стилиста, тенденция на геометричные и строгие силуэты, которые хорошо моделируют фигуру.

Ранее стилист Никита Карстен рассказывал о главных цветах осени текущего года. Они ассоциируются с багряным листопадом и уютом. В то же время стилист подчеркнул, что слепое следование трендам не всегда оправданно.

