Стилист Карстен назвал винные и изумрудные тона главным трендом осени 2025 года

Фото: 123RF/encierro

Главным трендом осени 2025 года стали глубокие и насыщенные классические цвета, которые приходят на смену ярким неоновым акцентам. Об этом рассказал стилист Никита Карстен, сообщает "Радио 1".

По словам эксперта, мода этой осенью предлагает отказаться от кричащих вспышек в пользу классических осенних оттенков. Это цвета, которые ассоциируются с багряным листопадом и уютом.

В числе ключевых трендовых цветов Карстен назвал возвращающийся в моду шоколадный оттенок марсала, а также насыщенные тона винного, бордового, изумрудного и багряного.

Стилист подчеркнул, что слепое следование трендам не всегда оправданно. Если какой-то цвет не идет, не стоит его покупать. Главное – найти в актуальной палитре те оттенки, которые будут гармонировать с индивидуальными особенностями внешности.

Именно такие цвета, по мнению Карстена, способны стать лучшим средством для поднятия настроения в пасмурные осенние дни.

Ранее Карстен рассказал о трендовых аксессуарах осени 2025 года. По его словам, строгих правил в ношении украшений больше нет. Сейчас в тренде сочетание несочетаемого: можно комбинировать золото с серебром, носить массивные серьги и несколько колец одновременно.