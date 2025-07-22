Pravda.Ru: одежда из мужского гардероба становится трендом женской моды в 2025 году

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Галстуки и мужское пальто с широкими плечами становятся трендами в женской моде в 2025 году, сообщает Pravda.Ru.

Эксперты отметили, что с помощью галстука женщины могут создавать акценты в нарядах с мини-юбками или шортами. Такая деталь придает образу шарм и уверенность. Тем временем мужское пальто с прямым кроем способно стать практичной и удобной верхней одеждой. При этом отсутствие выраженной линии талии в длинной модели гармонируют с любым образом.

Также трендом станет оверсайз-костюм, особенно если брюки в нем свободные, а пиджак имеет необычную линию плеч. Офисный стиль поможет дополнить рабочий портфель, который заменит большую сумку. Кроме того, он хорошо сочетается с джинсами, отметили специалисты.

По словам экспертов, в 2025 году популярность приобретут большие модели бомберов. Их советуют надевать как с женственными платьями, так и джинсами. Также мужская обувь, в том числе кроссовки, лоферы, ботинки на низком каблуке, будут хорошо смотреть как с юбками, так и с брюками с манжетами.

Еще один тренд – объемная куртка. Эксперты рекомендовали сочетать эту модель верхней одежды с утягивающими джинсами или платьями, чтобы подчеркнуть силуэт. Помимо этого, облегающие наряды можно дополнить крупными свитерами, которые лучше носить с высокими ботинками.

В сочетании с таким стилем женщинам советуют выбирать минималистичный макияж или вовсе отказываться от косметики. Суть данного тренда, отмечают специалисты, заключается в отражении уверенности в себе и принятии естественности.

Ранее стилист Александр Рогов назвал соломенные шляпы лучшим аксессуаром на лето. Он отметил, что головные уборы, которые напоминают зонты на пляже или незавершенные сумки-корзины, станут "очевидным трендом" мужской и женской моды лета 2026 года.