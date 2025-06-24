Стилист Рогов призвал летом носить соломенные шляпы

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Стилист Александр Рогов назвал соломенные шляпы лучшим аксессуаром на лето, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его соцсети.

Он счел "очевидным трендом" мужской и женской моды лета 2026 года плетеные шляпы, которые напоминают зонты на пляже или незавершенные сумки-корзины.

Ранее Рогов отмечал, что слитные купальники могут заменить боди. Лиф от бикини он предложил носить в качестве самостоятельного топа под жакет, полупрозрачную блузу, поверх футболки или лонга.

При этом самым модным принтом лета, по его мнению, стал гороховый. Рогов рассказал, что тренд пошел из Сиднея, где люди стали также носить бахрому и одежду в эстетике Дикого Запада.