Стилист Рогов призвал носить одежду с принтом в горох

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Самым модным принтом лета станет гороховый. Об этом рассказал ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, тренд пошел из Сиднея. Там люди стали носить также бахрому и одежду в эстетике Дикого Запада.

Рогов также говорил, что бочкообразные джинсы стали трендом текущего сезона. Он рекомендовал сочетать их с аккуратным верхом. В пример стилист привел облегающую футболку или маленький кардиган.

Ранее СМИ указали, что оголяющие ягодицы объемные шорты, которые с виду напоминают подгузники или панталоны, оказались трендом в 2025 году. Многие бренды ввели их в ассортимент.

Журналисты предполагают, что популяризировала эту вещь американская актриса Сидни Суини, которая появилась на Неделе моды в Париже в подобных коротких шортах.

