Стилист Рогов призвал носить бочкообразные джинсы в этом сезоне

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Бочкообразные джинсы стали трендом текущего сезона. Об этом заявил ведущий шоу "Модный приговор" и стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале.

"Мода в этом сезоне мечется из крайности в крайность. Параллельно с трендом на skinny-джинсы дизайнеры предлагают нам обратить внимание на джинсы barrel leg", – написал он.

Эксперт рекомендовал сочетать эти джинсы с аккуратным верхом. В пример стилист привел облегающую футболку или маленький кардиган.

Ранее Рогов призвал россиянок носить балетки со шнурками весной. По его словам, трендом также будут гибриды, которые представляют собой симбиоз балеток и кроссовок.

Кроме того, новым трендом этого года стали "бабушкины" платки. Дизайнеры акцентировали внимание на кружевных пелеринах, платках и шляпах. Их Рогов рекомендовал носить поверх контрастных жакетов, пальто и платьев.

