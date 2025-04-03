Стилист Рогов призвал россиянок носить балетки со шнурками весной

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Балетки со шнурками станут самой модной обувью весны. Об этом рассказал стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, трендом также будут гибриды, которые представляют собой симбиоз балеток и кроссовок.

Кроме того, стилист разместил фото различных вариантов обуви. На некоторых кадрах девушки дополняли образ длинными носками.

Также новым трендом этого года стали "бабушкины" платки. Дизайнеры акцентировали внимание на кружевных пелеринах, платках и шляпах. Их Рогов рекомендовал носить поверх контрастных жакетов, пальто и платьев.

Ранее стилист Ольга Ким советовала этой весной в качестве верхней одежды выбрать пальто-пиджак. Оно отлично подойдет тем, кто часто ездит на машине и в общественном транспорте, поскольку благодаря крою не будет пачкаться подол.

Автомобилистам стилист порекомендовала присмотреться к курткам, бомберам и косухам из пальтовой ткани. Такую одежду она предложила сочетать с шарфом из драпа.

