Стилист Рогов назвал "бабушкины" платки трендом 2025 года

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"Бабушкины" платки стали новым трендом 2025 года. Об этом рассказал стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале.

Как он отметил, в текущем году дизайнеры акцентировали внимание на кружевных пелеринах, платках и шляпах. Их стилист рекомендовал носить поверх контрастных жакетов, пальто и платьев.

Кроме того, свои слова Рогов сопроводил кадрами моделей и инфлюэнсерш, которые показали, как можно составлять образы.

Ранее Рогов посоветовал россиянам носить весной замшевый тренч. По словам телеведущего, модники, кроме черной кожи и шуб, также отдают предпочтение пальто натуральных оттенков.

Между тем овальные очки в стиле 1990-х, модели "кошачий глаз" и с цепочкой попали в тренды этого сезона. Чтобы создать образ в стиле "тихая роскошь", стоит выбирать очки с тонкой золотой оправой, а для винтажного настроения подойдут модели с оправой в коричневых, темно-красных или вишневых оттенках, посоветовала стилист Камилла Шигабутдинова.

