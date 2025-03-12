Нейл-стилист Новикова назвала главные тренды в дизайне ногтей на весну-2025

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Френч с втиркой-хамелеоном, а также маникюр с объемными цветами или полупрозрачным дымчатым градиентом – самые актуальные варианты дизайна маникюра весной-2025. Об этом Москве 24 рассказала нейл-стилист Оксана Новикова.

По ее словам, продолжается тренд на так называемые голые ногти, когда при маникюре не используется искусственное покрытие.

"Но такое подходит лишь тем, кто от природы имеет красивую ногтевую пластину. Если же нет, этот тренд можно сымитировать с помощью прозрачного или нюдового полупрозрачного гель-лака, геля для укрепления и даже обычного лака для ногтей", – отметила нейл-стилист.



Оксана Новикова нейл-стилист Каждую весну к нам возвращается мода на градиенты в пастельных оттенках. Но в этом году в тренде именно полупрозрачный дымчатый градиент. Добиться такого эффекта можно с помощью полупрозрачных гелей и гель-лаков.

"Весна – это всегда цветы, но в этом году они объемные и футуристичные: прозрачные, витражные или плотные насыщенные, состоящие из мазков", – добавила Новикова.

Также эксперт напомнила о френче – классике, которая не выходит из моды уже несколько десятилетий.

"Однако дизайн постоянно видоизменяется, и этой весной в моде будет вариант с втиркой-хамелеоном, которая остается прозрачной, но придает всему маникюру разноцветное мерцание", – отметила эксперт.

Плюс в моде акварельные текстуры. Такой маникюр смотрится эффектно и очень прост в исполнении – делают его акварельными красками, аквакаплями или гель-лаком, пояснила специалист.

Ранее руководитель школы маникюра Юлия Голубкова рассказала об ошибках, которые портят вид френча. Она посоветовала следить, чтобы линия "улыбки" не получалась слишком узкой, прямой, без глубоко прорисованных усиков. На любых ногтях это будет смотреться некрасиво, считает эксперт.