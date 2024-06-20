Нейл-мастер Голубкова назвала ошибки, которые портят вид френча

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Слишком зауженный овал ногтей и чересчур прямая линия "улыбки" могут испортить внешний вид френча. Об этом Москве 24 рассказала руководитель школы маникюра Юлия Голубкова.

В целом первое, что необходимо сделать, прежде чем начать рисовать френч, – смоделировать ногтевую пластину.

"Важно исправить форму ногтей с помощью моделирования, иначе сам френч, как бы идеально его не сделали, будет смотреться плохо", – пояснила эксперт.





Юлия Голубкова руководитель школы маникюра При прорисовке французского маникюра одна из основных ошибок связана с неправильным опилом формы: если перепилить стенки ногтя и слишком заузить овал, даже идеальный френч будет смотреться неэстетично.

Важно, чтобы линия "улыбки" не казалась слишком узкой. Не стоит ее делать и прямой, без глубоко прорисованных усиков, подчеркнула специалист.

"Изогнутая линия френча даже короткую ногтевую пластину может сделать более узкой и вытянутой. Если же она практически прямая, на любых ногтях это смотрится некрасиво", – отметила Голубкова.

Еще одна ошибка – слишком большое количество гель-лака при прорисовке "улыбки". Мало того что между ней и основным покрытием может образоваться явная граница, так еще и свободный край будет очень толстым. Все это тоже смотрится крайне плохо, заключила эксперт.

Ранее инструктор по маникюру и педикюру Светлана Ким рассказала, как сохранить покрытие на ногтях на максимально долгий срок. В частности, она посоветовала перед нанесением лака сделать несложный домашний маникюр, после чего покрыть ногти базой. Благодаря этому будет хорошая сцепка основного лака с пластиной, объяснила специалист.