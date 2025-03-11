Стилист Шигабутдинова назвала самые трендовые модели солнцезащитных очков

11 марта, 19:13Общество
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Овальные очки в стиле 1990-х, модели "кошачий глаз" и с цепочкой попали в тренды этого сезона, рассказала Москве 24 стилист Камилла Шигабутдинова.
По ее словам, когда хочется что-то изменить в своей внешности, проще всего сделать это с помощью аксессуаров. Например, добавить в образ модные солнцезащитные очки.
"В этом году вновь актуальны овальные модели в стиле 1990-х. Они подходят большинству типов лица. И только обладательницам круглой формы стоит быть с ними осторожнее, потому что они могут визуально сделать лицо еще более округлым", – отметила эксперт.
Чтобы создать образ в стиле "тихая роскошь", стоит выбирать очки с тонкой золотой оправой. А для винтажного настроения подойдут модели с оправой в коричневых, темно-красных или вишневых оттенках, добавила специалист.
Также актуально будут смотреться прямоугольные модели. Четкие линии и острые углы таких очков сделают образ более элегантным, добавила стилист.
Особенно стильно и современно, по мнению эксперта, выглядят варианты с толстой оправой. Правда, они больше всего подходят девушкам с контрастной внешностью. А вот обладательницам мягких черт лица лучше выбирать очки со средней или тонкой оправой.
Цвет тоже имеет значение: кроме классического черного, стоит обратить внимание на кремовые, бежевые или металлические оттенки оправы, отметила эксперт.
"Еще один тренд сезона – очки "кошачий глаз". Они добавят образу женственности и элегантности. А если дополнить их шелковым платком, получится отсылка к стилю Одри Хепберн", – подчеркнула Шигабутдинова.
А еще, по мнению стилиста, стоит обратить внимание на очки с цепочкой.
"Это стильный и необычный аксессуар, который сделает весь наряд более интересным. Однако важно учитывать, что такие очки сами по себе являются ярким акцентом, поэтому стоит позволить им быть главным элементом лука и не перегружать образ другими украшениями", – посоветовала эксперт.
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