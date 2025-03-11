Стилист Шигабутдинова назвала самые трендовые модели солнцезащитных очков

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Овальные очки в стиле 1990-х, модели "кошачий глаз" и с цепочкой попали в тренды этого сезона, рассказала Москве 24 стилист Камилла Шигабутдинова.

По ее словам, когда хочется что-то изменить в своей внешности, проще всего сделать это с помощью аксессуаров. Например, добавить в образ модные солнцезащитные очки.

"В этом году вновь актуальны овальные модели в стиле 1990-х. Они подходят большинству типов лица. И только обладательницам круглой формы стоит быть с ними осторожнее, потому что они могут визуально сделать лицо еще более округлым", – отметила эксперт.

Чтобы создать образ в стиле "тихая роскошь", стоит выбирать очки с тонкой золотой оправой. А для винтажного настроения подойдут модели с оправой в коричневых, темно-красных или вишневых оттенках, добавила специалист.



Камилла Шигабутдинова стилист В этом году продолжает набирать обороты мода на минимализм, поэтому очки с тонкой оправой и лаконичным дизайном станут отличным выбором. Они не перегружают лицо и сочетаются с любым стилем одежды, подчеркивают естественную красоту и добавляют образу легкости.

Также актуально будут смотреться прямоугольные модели. Четкие линии и острые углы таких очков сделают образ более элегантным, добавила стилист.

Особенно стильно и современно, по мнению эксперта, выглядят варианты с толстой оправой. Правда, они больше всего подходят девушкам с контрастной внешностью. А вот обладательницам мягких черт лица лучше выбирать очки со средней или тонкой оправой.

Цвет тоже имеет значение: кроме классического черного, стоит обратить внимание на кремовые, бежевые или металлические оттенки оправы, отметила эксперт.

"Еще один тренд сезона – очки "кошачий глаз". Они добавят образу женственности и элегантности. А если дополнить их шелковым платком, получится отсылка к стилю Одри Хепберн", – подчеркнула Шигабутдинова.



Камилла Шигабутдинова стилист Сделать образ более дерзким помогут очки в форме маски. Этот смелый тренд особенно популярен среди молодого поколения. Причем такие модели отлично впишутся в любой стиль.

А еще, по мнению стилиста, стоит обратить внимание на очки с цепочкой.

"Это стильный и необычный аксессуар, который сделает весь наряд более интересным. Однако важно учитывать, что такие очки сами по себе являются ярким акцентом, поэтому стоит позволить им быть главным элементом лука и не перегружать образ другими украшениями", – посоветовала эксперт.

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