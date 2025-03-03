Стилист Абашева назвала главные антитренды весны 2025 года

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Обувь с грубой тракторной подошвой, юбки плиссе и узкие брюки дудочки не будут в моде весной 2025 года, рассказала Москве 24 стилист Дина Абашева.

По ее словам, самой трендовой обувью станут высокие сапоги на устойчивом каблуке с широким голенищем. А вот аккуратные ботильоны смотрятся уже не актуально, особенно когда их сочетают с юбками и телесными колготками.

"Грубая тракторная подошва тоже уходит на второй план, уступая место более аккуратной и изящной", – отметила эксперт.

В антитрендах оказались и популярные до этого юбки плиссе. По мнению стилиста, этой весной их лучше заменить на классическую прямую юбку длины миди или макси из атласа либо шелка.



Дина Абашева стилист Также антитрендом стали узкие брюки дудочки. Вместо них я бы советовала носить брюки палаццо, которые скроют любые нежелательные нюансы фигуры и сделают ноги длиннее.

"Если говорить о головных уборах, то этой весной любителям спортивного стиля я рекомендую обратить внимание на однотонные кепки. Тем же, кому по душе элегантные образы, стоит выбирать шляпки-таблетки", – отметила Абашева.

А вот мягкие кепи с козырьком или береты лучше отложить до более подходящих времен, когда они снова станут популярны, считает стилист.

Что касается принтов, то осторожнее надо быть со всевозможными цветами – в этом сезоне сложно найти актуальный рисунок с цветочными мотивами. Лучше обратить внимание на однотонные расцветки, а также леопард. Самым же трендовым принтом этой весны будет питон, подчеркнула эксперт.

Ранее стилист Ирина Данилова рассказала о самых трендовых кожаных вещах 2025 года. Она посоветовала обратить особое внимание на юбки-трапеции, карандаши, а также варианты со складками и с запахом. Также, по ее мнению, в моде будут платья из кожи – особенно с разрезами, асимметрией и декоративными элементами, такими как ремни и молнии.