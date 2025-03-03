Стилист Абашева назвала главные антитренды весны 2025 года

03 марта, 17:37Общество
Фото: depositphotos/flil
Обувь с грубой тракторной подошвой, юбки плиссе и узкие брюки дудочки не будут в моде весной 2025 года, рассказала Москве 24 стилист Дина Абашева.
По ее словам, самой трендовой обувью станут высокие сапоги на устойчивом каблуке с широким голенищем. А вот аккуратные ботильоны смотрятся уже не актуально, особенно когда их сочетают с юбками и телесными колготками.
"Грубая тракторная подошва тоже уходит на второй план, уступая место более аккуратной и изящной", – отметила эксперт.
В антитрендах оказались и популярные до этого юбки плиссе. По мнению стилиста, этой весной их лучше заменить на классическую прямую юбку длины миди или макси из атласа либо шелка.
"Если говорить о головных уборах, то этой весной любителям спортивного стиля я рекомендую обратить внимание на однотонные кепки. Тем же, кому по душе элегантные образы, стоит выбирать шляпки-таблетки", – отметила Абашева.
А вот мягкие кепи с козырьком или береты лучше отложить до более подходящих времен, когда они снова станут популярны, считает стилист.
Что касается принтов, то осторожнее надо быть со всевозможными цветами – в этом сезоне сложно найти актуальный рисунок с цветочными мотивами. Лучше обратить внимание на однотонные расцветки, а также леопард. Самым же трендовым принтом этой весны будет питон, подчеркнула эксперт.
Ранее стилист Ирина Данилова рассказала о самых трендовых кожаных вещах 2025 года. Она посоветовала обратить особое внимание на юбки-трапеции, карандаши, а также варианты со складками и с запахом. Также, по ее мнению, в моде будут платья из кожи – особенно с разрезами, асимметрией и декоративными элементами, такими как ремни и молнии.