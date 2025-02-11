Стилист Шигабутдинова назвала вещи, которые нельзя носить невысоким девушкам

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Вещи длины миди, широкие ремни и обувь с круглыми и квадратными носами стоит убрать из гардероба девушкам невысокого роста. Об этом Москве 24 рассказала стилист Камилла Шигабутдинова.

По ее словам, если хочется казаться выше, нужно быть очень осторожными с модной сейчас мешковатой одеждой.

"Необязательно совсем отказываться от оверсайз, однако перебарщивать с такими вещами не стоит. Можно надеть какую-то одну объемную деталь, например футболку, и красиво заправить ее в не слишком большие и длинные джинсы или штаны", – пояснила эксперт.

А еще надо учитывать, что длина миди визуально уменьшает рост, так как "отрезает" длину ног. Поэтому лучший вариант для невысоких – длина макси, отметила Шигабутдинова.



Камилла Шигабутдинова стилист Также советую невысоким девушкам убрать из гардероба широкие ремни, потому что они визуально делят тело пополам и закрывают талию – из-за этого фигура кажется меньше. Так что лучше выбирать тонкие ремешки – они будут смотреться гармонично.

Особое внимание надо обращать и на принты. Горизонтальные полосы способны визуально уменьшать рост, а вот вертикальные, наоборот, удлиняют силуэт, считает стилист.

Кроме того, невысоким девушкам не стоит выбирать крупные аксессуары. Лучше использовать аккуратные, нежные, небольшие украшения.

"Это касается и сумок: чем они больше, тем короче кажется рост. Поэтому советую выбирать аккуратные сумочки или клатчи", – подчеркнула Шигабутдинова.

Также невысоким не стоит выбирать обувь с круглым и квадратным носом. Более выигрышно будут смотреться модели с заостренным: они сделают ноги визуально длиннее, заключила стилист.

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