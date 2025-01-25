Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 08:21

Общество
Главная / Новости /

Стилист Тимошкова назвала лучшие сочетания с трендовыми сапогами-мунбутами

Стилист рассказала, с чем носить трендовые сапоги-мунбуты

Фото: 123RF/morfey713

Легинсы с дубленкой, а также трикотажный костюм с дутой оверсайз-курткой будут отлично смотреться вместе с сапогами-мунбутами, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Анна Тимошкова.

По ее словам, мунбуты или луноходы – это элемент стиля апре-ски, который давно вышел за пределы горнолыжных курортов и стал частью повседневного гардероба.

"Нужно понимать, что мунбуты не являются базовой обувью и подходят скорее для смелых. Поэтому с ними важно экспериментировать: на контрасте стилей, фактур, цвета получаются яркие образы", – отметила стилист.

Лучше всего луноходы смотрятся с трикотажными костюмами в тандеме с дутой курткой слегка оверсайз. Также интересный образ получится, если надеть с такой обувью легинсы, свитер крупной вязки, эко-шубу под ламу и шапку-ушанку.
Анна Тимошкова
стилист-имиджмейкер

"А еще подойдут ставшие снова трендовыми в 2025 году джинсы скинни с высокой посадкой. Образ можно дополнить дубленкой и меховой повязкой на голову", – посоветовала Анна Тимошкова.

Также хорошо сочетаются с мунбутами кожаные брюки и пальто либо юбки, модные сейчас гетры и длинные эко-шубы. А если хочется усилить спортивный образ, стоит подобрать к луноходам штаны с лампасами, добавила эксперт.

Ранее стилист Селена Сафарова рассказала, как выбрать экошубу. Очень важно, по ее мнению, проверять, не линяет ли мех. Поможет в этом нехитрый тест: надо провести влажной салфеткой по ворсинкам, если на ней останется след краски, вещь лучше не брать.

Читайте также


Трошина Любовь

общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика