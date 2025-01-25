Стилист Тимошкова назвала лучшие сочетания с трендовыми сапогами-мунбутами

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Легинсы с дубленкой, а также трикотажный костюм с дутой оверсайз-курткой будут отлично смотреться вместе с сапогами-мунбутами, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Анна Тимошкова.

По ее словам, мунбуты или луноходы – это элемент стиля апре-ски, который давно вышел за пределы горнолыжных курортов и стал частью повседневного гардероба.

"Нужно понимать, что мунбуты не являются базовой обувью и подходят скорее для смелых. Поэтому с ними важно экспериментировать: на контрасте стилей, фактур, цвета получаются яркие образы", – отметила стилист.



Анна Тимошкова стилист-имиджмейкер Лучше всего луноходы смотрятся с трикотажными костюмами в тандеме с дутой курткой слегка оверсайз. Также интересный образ получится, если надеть с такой обувью легинсы, свитер крупной вязки, эко-шубу под ламу и шапку-ушанку.

"А еще подойдут ставшие снова трендовыми в 2025 году джинсы скинни с высокой посадкой. Образ можно дополнить дубленкой и меховой повязкой на голову", – посоветовала Анна Тимошкова.

Также хорошо сочетаются с мунбутами кожаные брюки и пальто либо юбки, модные сейчас гетры и длинные эко-шубы. А если хочется усилить спортивный образ, стоит подобрать к луноходам штаны с лампасами, добавила эксперт.

Ранее стилист Селена Сафарова рассказала, как выбрать экошубу. Очень важно, по ее мнению, проверять, не линяет ли мех. Поможет в этом нехитрый тест: надо провести влажной салфеткой по ворсинкам, если на ней останется след краски, вещь лучше не брать.