Стилист Сафарова рассказала, на что обратить внимание при выборе экошубы

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При выборе экошубы важно обратить внимание на качество меха, фурнитуры, а также на наличие утеплителя, рассказала Москве 24 стилист Селена Сафарова.

По ее словам, шубы из экоальтернативы натуральному меху становятся все популярнее, потому что многие делают осознанный шаг к более экологичному и этичному потреблению, не наносящему ущерб планете.

"При этом экошубы представлены сейчас в широком диапазоне дизайнов и расцветок, что позволяет легко найти подходящий вариант под любой гардероб", – отметила эксперт.

Чаще всего экошубы делают из полиэстера или акрила, при этом вещь получается достаточно качественной, долговечной и устойчивой к износу, подчеркнула стилист.



Селена Сафарова стилист Также советую присмотреться к шубам из полиакрилонитрильного волокна (ПАН). Такой мех стоит дороже, зато по своим характеристикам максимально приближен к натуральному и способен согревать даже в мороз до -50 градусов.

В целом необходимо обращать внимание на структуру экомеха. Он должен быть мягким, приятным на ощупь, имитирующим натуральный мех. Также обязательно надо посмотреть, как изделие драпируется на теле: важно, чтобы оно создавало красивый силуэт, без ощущения тяжести, отметила стилист.

Кроме того, стоит убедиться, что шуба имеет теплую подкладку – желательно, чтобы в ее составе была шерсть.

"Для холодной зимы лучше брать модель с утеплителем. Он не влияет на толщину шубы, зато сохраняет тепло даже при -45 градусах", – пояснила Сафарова.

Также она посоветовала внимательно проверить всю фурнитуру.

"Качественные экошубы обычно имеют надежную застежку и аккуратную отделку. Простой, но элегантный дизайн говорит о продуманности, тогда как лишние детали могут снизить общую эстетику изделия", – подчеркнула специалист.



Селена Сафарова стилист И конечно рекомендую проверить, не линяет ли мех. Поможет в этом нехитрый тест: надо провести влажной салфеткой по ворсинкам, если на ней останется след краски, вещь лучше не брать.

Плюс важно обратить внимание на швы изделия – они должны быть ровными и аккуратными, без торчащих ниток. И хорошо бы еще запросить у продавца сертификат качества на товар, добавила стилист.

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