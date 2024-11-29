Стилист Сафарова рассказала, на что обратить внимание при выборе экошубы

29 ноября, 08:21Общество
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При выборе экошубы важно обратить внимание на качество меха, фурнитуры, а также на наличие утеплителя, рассказала Москве 24 стилист Селена Сафарова.
По ее словам, шубы из экоальтернативы натуральному меху становятся все популярнее, потому что многие делают осознанный шаг к более экологичному и этичному потреблению, не наносящему ущерб планете.
"При этом экошубы представлены сейчас в широком диапазоне дизайнов и расцветок, что позволяет легко найти подходящий вариант под любой гардероб", – отметила эксперт.
Чаще всего экошубы делают из полиэстера или акрила, при этом вещь получается достаточно качественной, долговечной и устойчивой к износу, подчеркнула стилист.
В целом необходимо обращать внимание на структуру экомеха. Он должен быть мягким, приятным на ощупь, имитирующим натуральный мех. Также обязательно надо посмотреть, как изделие драпируется на теле: важно, чтобы оно создавало красивый силуэт, без ощущения тяжести, отметила стилист.
Кроме того, стоит убедиться, что шуба имеет теплую подкладку – желательно, чтобы в ее составе была шерсть.
"Для холодной зимы лучше брать модель с утеплителем. Он не влияет на толщину шубы, зато сохраняет тепло даже при -45 градусах", – пояснила Сафарова.
Также она посоветовала внимательно проверить всю фурнитуру.
"Качественные экошубы обычно имеют надежную застежку и аккуратную отделку. Простой, но элегантный дизайн говорит о продуманности, тогда как лишние детали могут снизить общую эстетику изделия", – подчеркнула специалист.
Плюс важно обратить внимание на швы изделия – они должны быть ровными и аккуратными, без торчащих ниток. И хорошо бы еще запросить у продавца сертификат качества на товар, добавила стилист.
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